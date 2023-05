Stadionspeaker MVV plotseling overleden vlak na play-off tegen NAC

John Heitinga verwacht binnen week duidelijk­heid van Ajax: ‘Ik vind wel dat ik het maximale eruit heb ge­haald’

Niet op eigen kracht, maar met dank aan rivaal PSV bleef Ajax een dubbele Europese degradatie bespaard. Na de wanvertoning in Enschede regende het geen bedankjes, maar nog steeds vragen als welke beperkingen in de selectie moeten worden weggenomen en of de dagen van trainer John Heitinga nu wel geteld zijn. ,,Ik heb er het maximale uitgehaald.”