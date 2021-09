Staking, rode kaarten en veldbestormer: Vitesse te sterk voor negen man FC Groningen

Dat Schmidt straks tegen Ajax net zo wisselt als tegen Feyenoord is nauwelijks voor te stellen

20 september PSV heeft amper tijd om de futloze 0-4 tegen Feyenoord te laten bezinken. Morgen wacht al Go Ahead-uit. Toch is reflectie nodig, want binnenkort geldt opnieuw: op donderdag een Europese topper (Monaco-thuis), op zondag een eredivisiekraker (Ajax-uit). Waar legt trainer Roger Schmidt de prioriteit?