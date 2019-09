Stam rekent tegen Rangers op Berghuis

Stegeman dankbaar: ‘Trots dat mensen je steunen als het even tegenzit in het leven’

16:36 PEC Zwolle-trainer John Stegeman was na afloop van de dikke zege op RKC Waalwijk blij met de punten, maar toonde zich vooral dankbaar naar zijn werkgever. Hij voelde veel steun in een week waarin de Epenaar negatief in het nieuws kwam vanwege zijn auto-ongeluk.