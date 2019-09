Stand en programma in groep van Oranje

Ryan Babel ‘Gini zei het al deze week: hoe ouder, hoe beter’

23:04 Het is al vaker gezegd de laatste jaren: bijna niets is wonderlijker dan de (interland)loopbaan van Ryan Babel. De man die Oranje vanavond langs Estland loodste, heeft het zelf vaak gehoord. ,,Maar je weet wat ze zeggen hè, in Nederland. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. De volgende keer kun je er ineens weer niets van.”