Stefan de Vrij wint rechtszaak en krijgt miljoenen terug van oude zaakwaarnemers

SEG had volgens De Vrij miljoenen in eigen zak gestoken en de speler van Oranje eiste een schadevergoeding. SEG bleef bij het standpunt dat De Vrij op de hoogte was van alles en dat de zaakwaarnemers slechts als oliemannetjes hadden gefungeerd om tussen alle partijen een deal te sluiten. De Vrij moest bij de zaak in Amsterdam aanwezig zijn, deed zijn verhaal en de rechtbank oordeelt dat SEG een kleine vijf miljoen naar zijn rekening dient over te maken.

Volgens SEG was het voor De Vrij echter ‘zonneklaar’ dat het management voor Inter en dus niet voor de topvoetballer optrad in de onderhandelingen, maar de rechtbank in Amsterdam oordeelt dat SEG óók voor De Vrij heeft bemiddeld.



,,In dat geval moet volgens de wet transparant zijn hoe de afspraken onderling liggen, met name als sprake is van een eigenbelang bij de bemiddelaar (SEG) die zelf overeenkomsten over haar verdiensten sloot met Internazionale”, aldus de rechtbank. SEG heeft de mededelingsplicht geschonden, stelt de rechter.