Stegeman gaat volgende week met Heracles praten over toekomst

,,We gaan praten om eens te kijken of het voor beide kanten nog aantrekkelijk is om een jaar of jaren met elkaar door te gaan. Ik ga er heel transparant in en ga praten met de club over hoe zij erover denken. We zullen zien wat er uiteindelijk uitkomt", zei Stegeman, wiens contract in Almelo aan het einde van dit seizoen afloopt.