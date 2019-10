Stegeman terug op oude nest: ‘Ben niet zo sentimenteel’

Door Johan Inan



Toen John Stegeman in de interlandperiode zijn voormalige assistent René Kolmschot uitnodigde voor een hapje in Epe, liet de teammanager van Heracles hem met een knipoog weten dat hij ook weer wist waar hij stond. ,,Ik kijk met hartstikke veel plezier terug op de tien jaar dat ik daar heb gewerkt”, blikt Stegeman terug. ,,Zes jaar als assistent, vier jaar als hoofdtrainer en door de voordeur vertrekken, dat is volgens mij niet veel trainers gegeven. Ik heb daar ook goede vriendschappen aan overgehouden. Dat is me ook veel waard.”