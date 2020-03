Stegeman zag twee gezichten van PEC: ‘Na rust moeite om onder druk uit te komen’

Zijn ploeg kreeg genoeg kansen, zag ook Stegeman. ,,We maakten het niet af, dat was frustrerend. Na rust hadden we moeite om onder de druk van Fortuna uit te voetballen. We waren niet goed genoeg meer aan de bal, het tempo was te laag en de veldbezetting was niet goed. Dan blijf je onder druk staan’’, zei Stegeman voor de camera van FOX Sports.

Desondanks is de oefenmeester tevreden met het resultaat. ,,We hebben in ieder geval niet verloren van een directe concurrent, dat is belangrijk. We blijven door dit gelijkspel boven de streep staan. De komende twee wedstrijden spelen we thuis, dat is een fijn vooruitzicht. De goal van Lennart in de dying seconds was goed voor het moraal.’’