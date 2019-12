Steijn wil graag naar ADO, maar pas in zomer

LIVEBLOG LIVE | Clement scoort na prachtpass Lam en maakt tweede PEC-goal in Venlo

20:11 Wordt het knallen of vallen voor PEC Zwolle vanavond (19.45 uur), tegen directe concurrent VVV? Een zege is noodzakelijk om de winterstop vanuit de veilige haven in te luiden. Lijdt PEC de negende nederlaag in elf eredivisieduels, dan is het tot een flinke inhaalrace veroordeeld en komt de positie van trainer John Stegeman verder onder druk te staan.