Stekelenburg en St. Juste in voorselectie Oranje voor WK-kwalificatieduels

Bondscoach Frank de Boer heeft doelman Maarten Stekelenburg (38) en verdediger Jeremiah St. Juste opgenomen in zijn eerste voorselectie van dit jaar. Oranje speelt eind deze maand de eerste kwalificatieduels voor het WK 2022 in Qatar. Turkije (uit), Letland (thuis) en Gibraltar (uit) zijn de eerste drie tegenstanders.

Stekelenburg kwam 58 keer eerder uit voor Oranje, maar keepte zijn laatste interland op 13 november 2016 tegen Luxemburg (1-3 winst). Jeremiah St. Juste van FSV Mainz 05, de nummer zeventien van de Bundesliga, zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje. De Boer maakt op vrijdag 19 maart bekend welke spelers tot de definitieve selectie behoren. Van de 31 namen vallen er waarschijnlijk nog acht af.



Bij het samenstellen van de voorlopige spelersgroep is rekening gehouden met het Europees kampioenschap onder 21, waaraan Jong Oranje van 24 maart tot en met 31 maart deelneemt. Daarover hebben de betrokken coaches Frank de Boer en Erwin van de Looi onderling overlegd.



,,Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen", zegt bondscoach Frank de Boer. ,,Om die reden heb ik een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zodat ze het EK met Jong Oranje kunnen meemaken. Uiteraard is het A-elftal altijd leidend, maar waar het kan willen we natuurlijk rekening met andere teams houden.”

Oranje speelt eind deze maand de eerste drie kwalificatieduels voor het WK van eind 2022 in Qatar. De selectie komt op maandag 22 maart bij elkaar in Zeist. Het Nederlands elftal begint vervolgens op woensdag 24 maart met de uitwedstrijd bij Turkije in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul, waar op zaterdag 29 mei ook de finale van de Champions League wordt gespeeld. Op zaterdag 27 maart volgt in de Johan Cruijff Arena de confrontatie met Letland. Daarna reist Oranje nog af naar Gibraltar, waar op dinsdag 30 maart wordt gespeeld op het kunstgras van het Victoria Stadium.



Montenegro en Noorwegen zijn de twee andere landen in groep G. De poulewinnaar plaatst zich direct voor het WK, dat van 21 november tot en met 18 december 2022 wordt gehouden in Qatar.

De laatste interlands speelde Oranje half november. Er was een 1-1 gelijkspel in de oefeninterland tegen Spanje, waarna er in de Nations League nog werd gewonnen van Bosnië en Polen.

