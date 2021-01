Stekelenburg na tien jaar terug bij Ajax: ‘Ben tevreden met de clean sheet’

De laatste keer dat Stekelenburg het doel van Ajax verdedigde was in maart 2011, tegen Spartak Moskou. De doelman trok vervolgens naar AS Roma en keerde afgelopen zomer na vele omzwervingen terug in Amsterdam.

,,Het was prettig om weer onder de lat te staan. Zeker als je met 1-0 wint. En de omstandigheden waren lastig. Eigen optreden? Een clean sheet hè. Ik ben tevreden.”

Stekelenburg arriveerde in de zomer, waarna hij in de voorbereiding veel keepte omdat André Onana geblesseerd was. De routinier moest vervolgens wel ruim vier maanden, tot het bekerduel bij AZ, op zijn eerste officiële wedstrijd. Dat had een maand eerder gekund, maar Ten Hag gaf in de vorige ronde tegen Utrecht de voorkeur aan Kjell Scherpen.

,,Dat was geen teleurstelling. De trainer had me een paar dagen eerder al ingelicht. Dat neemt niet weg dat ik iedere wedstrijd hoop te spelen”, aldus Stekelenburg.

