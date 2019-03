Stekelenburg topkandidaat voor opvolging Pronk bij Jong FC Utrecht

De trainerspositie bij Jong FC Utrecht is vacant nadat Robin Pronk bekendmaakte na dit seizoen hoofdtrainer te willen worden bij een eerste elftal in het betaald voetbal. Pronk promoveerde in 2016 naar de eerste divisie met het beloftenelftal van FC Utrecht en is al sinds 2011 actief in de jeugdopleiding van de club.



FC Utrecht sprak meerdere kandidaten over de opvolging van Pronk maar ziet Stekelenburg als de belangrijkste gegadigde. De trainer zette zijn eerste stappen als trainer in de jeugdopleiding van Ajax en was ook nog even jeugd- en hoofdtrainer van Ajax’ satellietclub Cape Town. Na zijn Zuid-Afrikaanse avontuur nam hij amateurclub AFC onder zijn hoede. Vervolgens was hij twee jaar bondscoach van Oranje onder 17 jaar om daarna weer een seizoen hoofdtrainer te worden van Almere City. Die club ontsloeg hem al na een paar maanden vanwege tegenvallende resultaten.



In augustus 2016 werd Stekelenburg aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal onder 19 jaar. Daarmee leek hij op weg naar het EK in Armenië deze zomer na twee zeges op Wales (2-1) en Slovenië (2-0). Maar Spanje werd groepswinnaar en dwong zo EK-kwalificatie af door Oranje dinsdag in Hardenberg in de slotseconden te verslaan: 0-1.