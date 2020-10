Stengs bij Oranje na afmelding Ihattaren en Bergwijn

wedstrijdverslag Goals Hendriks behoeden GA Eagles niet voor verlies tegen Jong FC Utrecht

2 oktober Het was 75 minuten zeer pover wat Go Ahead Eagles vrijdagavond op de mat legde tegen Jong FC Utrecht. Dankzij twee uitblinkers aan Deventer zijde - doelman Jay Gorter en spits Sam Hendriks - leek de ploeg van coach Kees van Wonderen in de slotfase toch nog met een punt weg te komen na een 0-2 achterstand. In de extra tijd gaf GA Eagles het echter opnieuw weg: 2-3.