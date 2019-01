Stengs laat met wondergoal zien dat hij helemaal terug is

Voor de Nederlander is het zijn eerste doelpunt in een officiële wedstrijd sinds 20 mei 2017. Stengs soleerde zich op uiterst fraaie wijze langs vier man, om de bal daarna heerlijk over FC Utrecht-keeper Jensen heen te stiften. De vreugde van Stengs sprak boekdelen.



De jonge Nederlander stond in de zomer van 2017 voor zijn grote doorbraak bij het eerste elftal van AZ. Op 12 augustus van dat jaar liep het toptalent echter een zware blessure op. Hij verdraaide in Eindhoven tegen PSV zijn knie en scheurde zijn kruisband af. Pas veertien maanden later kon Stengs zijn rentree maken bij Jong AZ.