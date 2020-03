Sterk FC Utrecht maakt malaise voor Ajax compleet en is eerste bekerfinalist

Vol onbegrip en ongenoegen keken de Ajacieden elkaar aan. Ajax is Ajax niet meer en de oplossing is niet gevonden. Dusan Tadic luidde afgelopen zondag al de noodklok dat er bepaalde afspraken in het veld niet werden nagekomen was voor de routinier een doorn in het oog. In de voorbije dagen vonden dan ook de nodige praatsessies plaats op De Toekomst. De conclusie was helder. ,,De neuzen moeten dezelfde kant op’', zei Ten Hag kort voor de wedstrijd. ,,We halen niet het niveau dat we in de maanden hiervoor hadden. We moeten terug naar de basis.’’



Terug naar de basis. Ajax slaagde er ook tegen FC Utrecht wederom niet in. Van onderlinge chemie, in balbezit, bij balverlies en in de omschakeling, was opnieuw geen sprake. Belangrijker dan de basisplaatsen voor Edson Alvarez en Jurgen Ekkelenkamp, was de nieuwe rol voor Daley Blind voor het spel van Ajax. De Amsterdammer stond niet langer meer centraal achterin, maar vormde de controlerende schakel voor het Latino-centrum Alvarez en Lisandro Martinez. Blind moest in balbezit het rustpunt vormen aan de bal, en bij balverlies als balansbewaker fungeren.