Sterk NAC wint oefenduel van OFI Kreta en ontdekt nieuwe rechtsbuiten

NAC heeft de zege op Excelsior een prima vervolg gegeven. Op dag twee van het vijfdaagse trainingskamp in het Overijsselse Delden, onder de rook van Enschede, werd de Griekse middenmoter OFI Kreta met 3-2 over de knie gelegd.

Met twee goede getimede doeltreffende penetraties en aansluitend de complimenten van zijn trainer, ,,good deeprun Matthew”, manifesteert Matthew Garbett zich bij NAC als de (tijdelijke) oplossing voor de rechterflank in de voorhoede.

Terwijl de competitiestart (11 augustus) zienderogen dichterbij komt, sleutelt mecanieker Peter Hyballa geroutineerd aan de juiste afstemming van het elftal. Zijn grootste zorg in de eindfase van de voorbereiding is de bezetting van de vleugels. Met een linksback en diepgaande middenvelder lijkt voor de korte termijn de juiste formule te hebben gevonden.

Vijf middenvelders

Zonder authentieke vleugelaanvallers in zijn selectie is de trainer genoodzaakt om te experimenteren. Zijn laatste creatie is powerhouse Garbett als een valse rechtsbuiten te gebruiken. Een beetje in lijn met de geslaagde formule om van linksback Victor Wernersson een linksbuiten te maken. Bij balverlies heeft NAC vijf middenvelders, in balbezit twee hangende buitenspelers met het vermogen een afgemeten voorzet te geven zonder de achterlijn te moeten halen.

Zaterdag na de 2-0-zege op Excelsior is Hyballa al lovend over Wernersson. Dinsdag in Delden deelt hij schouderklopjes uit aan Garbett. De 2-1 tegen de Griekse eilandbewoners is van grote schoonheid. Garbett rondt een technische verfijnde opening van Wernersson op schitterende wijze (inclusief aanname, overzicht en rust) af.

Tien seconden

De 2-1 is de uitroepreken van een broeierige openingsfase, twee goals in drie minuten, waarin NAC in recordtempo op voorsprong komt. In de geest van Koos Waslander (1982) en Jesaja Herrmann (2023) die beiden na acht seconden scoorden, respectievelijk in de eredivisie en eerste divisie. Beide keren was Ton Lokhoff erbij. Bij Waslander gaf hij de assist, bij de goal van Herrmann was hij interim-trainer. Tegen OFI Kreta ziet Mister NAC hoe een Griekse terugspeelbal na tien seconden zomaar in het net rolt. Het moet haast wel het snelste doelpunt ooit zijn in een oefenduel.

Tegen het einde van de eerste helft laat Van der Sande een dot van een kans onbenut. Met een leep balletje vrijgespeeld door Boy Kemper stuit de spits een-op-een op de een uitgestrekt been van de doelman. Aan de andere kant is Roy Kortsmit vlak voor het rustsignaal kansloos op een fraai traag stiftje (in de zestien) van de voet van Juan Neira. De 1-1 aan het begin van het duel wordt ingeleid door slordig balverlies van Sabir Agougil.

Kaied

Curieus is de wissel van Adam Kaied. De Zweedse trucendoos staat als invaller amper twintig op het veld als plaats moet maken voor Jaivy Lourens. Tot ongenoegen van Kaied die eenmaal buiten het veld met een verongelijkt gezicht richting de reservebank wandelt. De laatste noemenswaardige gebeurtenis in een duel die NAC met 3-2 wint, omdat Garbett aan het begin van de tweede helft als een roofdier anticipeert op een terugspeelbal en de doelman het nakijken geeft.

Vrijdag sluit NAC het trainingskamp af met een wedstrijd tegen de kampioen van Zuid-Afrika: Mamelodi Sundows.

NAC - OFI Kreta 3-2 (2-2) - 1. 1-0 Karo e.d., 3. 1-1 Toral, 15. Garbett 2-1, 44. Neira 2-2, 50. Garbett 3-2.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen (74. Valerius), Martina (74. Besselink), Van den Bergh (74. Van der Veldt), Kemper (68. De Wijs); Agougil (74. Plat), Leemans (56. Vet), Janošek (59. Kaied, 80. Lourens); Garbett (74. Mol), Van der Sande (59. Rached) en Wernersson (59. Marijnissen).

