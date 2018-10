Sterrenslag in de eerste divisie

Sparta

Vergelijk de selectie van Sparta met die van dé twee andere titelkandidaten FC Twente, NEC en de conclusie dat de Rotterdammers de beste spelers hebben is een logische. In Royston Drenthe, Lars Veldwijk, Deroy Duarte, Adil Auassar, Mohamed Rayhi heeft coach Henk Fraser voetballers tot zijn beschikking die bij veel eredivisieclubs niet zouden misstaan. Grote vraag is of Sparta ook het beste team heeft. En, tenminste zo belangrijk: of het om kan gaan met de kampioensdruk. Vooral dat laatste lijkt twijfelachtig. Tegen directe concurrent FC Twente werd een 2-1 nederlaag geleden, terwijl tegen Go Ahead Eagles slechts ternauwernood een 2-2 gelijkspel werd behaald. De komende twee duels, met Cambuur en Roda JC, gaan bepalen of Sparta een titelkandidaat is. Of dé titelkandidaat.