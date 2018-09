Steun voor Buijs van clubleiding bij FC Groningen

,,Het wegsturen van mensen is geen optie'', zei technisch manager Ron Jans bij FOX Sports. ,,Het enige wat we nu kunnen doen, is elkaar steunen en adviseren.''



Jans maakte zich persoonlijk sterk voor de komst van de pas 36-jarige Buijs, die bij FC Groningen debuteert als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. De afgelopen jaren was Buijs in de Tweede Divisie succesvol als trainer van Kozakken Boys. ,,Ik ben het meest verantwoordelijk voor het aanstellen van Danny Buijs. We twijfelen geen seconde aan hem, maar we moeten wel iets vinden om deze situatie om te draaien. We kunnen veel beter. Het zag er tegen Twente heel machteloos uit.''