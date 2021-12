Steven Berghuis: bij Feyenoord een vaatje buskruit, bij Ajax een modelprof

GA Eagles met gewijzigde ploeg in ‘lastige bekerklus’ tegen Roda JC: ‘Maar handhaving grootste prijs die we kunnen winnen’

Kees van Wonderen is een tevreden man. Na alle sportieve glorie en de voorlopig veilige tiende plek in de eredivisie heeft de trainer van Go Ahead Eagles ook binnen zijn troepen keuze te over voor de bekerontmoeting van woensdagavond (aftrap 21.00 uur) tegen Roda JC. Al is niet iedereen even okselfris uit Utrecht gekomen.

14 december