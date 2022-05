Steven Berghuis, Johan Cruijff en tien anderen die kampioen werden met Ajax én Feyenoord

De laatste speler die het voor Berghuis ‘durfde’ om over te stappen, was Kenneth Vermeer. De keeper vierde met Ajax liefst vier landstitels, alvorens hij in 2014 mocht uitzien naar een nieuwe club en in zijn zoektocht bij Feyenoord uitkwam. Met die club werd hij vijf jaar geleden kampioen, al moest hij in Rotterdam dat seizoen Brad Jones voor zich dulden en kwam hij maar tot één optreden. Inmiddels is Vermeer actief in de Amerikaanse MLS.