Steven Berghuis na uitschakeling in Europa: ‘Dit is niet goed genoeg voor Ajax’

,,Er had meer ingezeten’’, verzuchtte Berghuis na afloop tegenover ESPN. ,,Een paar momenten vielen net hun kant op. We bleven ons terugvechten in de wedstrijd, maar zij kregen precies wat ze willen. Ze kwamen vroeg op 2-0 voorsprong, waardoor we ze in de kaart speelden.’’ Voor Ajax eindigde de Europese reis daardoor al in de tussenronde. ,,Dit is niet wat we willen’’, zei Berghuis. ,,Dit is niet goed genoeg voor Ajax, dat is duidelijk.’’

John Heitinga leed zijn eerste nederlaag als coach van Ajax. ,,We krijgen gewoon twee heel slechte goals tegen. Die hebben ons heel veel pijn gedaan, maar je hebt soms dingen die je niet in de hand hebt en dat zijn beslissingen van de scheidsrechter.”

Achterstand na penalty

Ajax kwam in de twintigste minuut ongelukkig op achterstand. Danilho Doekhi, vorig seizoen nog speler van Vitesse, kopte de bal van dichtbij op een arm van Calvin Bassey. Arbiter Ricardo de Burgos floot aanvankelijk niet voor een strafschop maar wees na een seintje van de videoscheidsrechter alsnog naar de stip. Robin Knoche benutte het buitenkansje en maakte er 1-0 van. ,,De scheidsrechter vond het eerst helemaal niets”, zei Heitinga.

,,En na heel lang kijken vond hij het toch wel wat. En bij die 2-0 gaat onze doelman Gerónimo Rulli helaas in de fout. Maar hij is ook de keeper die ons de laatste weken zoveel vertrouwen heeft gegeven. We maken 2-1 maar laten ons dan toch weer verrassend na een hoekschop. Daar zijn ze zo goed in. Jammer dat Kudus die 3-2 niet maakte. Dat had ik het nog wel willen zien. Ik heb daarna nog van alles geprobeerd met wissels. Maar het zat er niet meer in.”

Quote Dit is niet het Ajax van de laatste jaren. Het Ajax dat ons zo verwend heeft John Heitinga

Toch verlaat Heitinga Europa met opgeheven hoofd: ,,Ik heb een strijdbaar Ajax gezien. Ik heb een ploeg gezien die met lef heeft gespeeld. Hier kunnen we echt mee verder. Het was aardig, maar je hebt er qua resultaat geen reet aan. Er is wel vertrouwen in de ploeg en dat merk je, ook na afloop. We moeten nu focussen op Vitesse, dit kan je niet meer terugkeren.”

Over de opstootjes na afloop: ,,Wij kunnen zeker wel groots verliezen. We hebben de tegenstander net uitgebreid gefeliciteerd. Zo hoort het ook", aldus de Ajax-coach, die niet weet waarom het na afloop uit de hand liep: ,,Maar er kwamen zeker frustraties los. Misschien waren er ook wel frustraties over de manier waarop dit seizoen loopt. Natuurlijk zijn we niet tevreden. Het gaat niet zoals we willen. Dit is niet het Ajax van de laatste jaren. Het Ajax dat ons zo verwend heeft. Het zag er misschien niet goed allemaal uit, maar we moeten het zeker niet groter maken dan het is.”

Volledig scherm Steven Berghuis. © Pro Shots / Stefan Koops

