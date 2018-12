Steven Berghuis vraagteken voor duel met ADO

De Colombiaan Luis Sinisterra, die sinds zijn komst in de zomer nog amper heeft gespeeld, mocht als vervanger van Berghuis de tweede helft spelen. ,,Luis startte heel goed, hij was snel en gevaarlijk.'' Van Bronckhorst wilde niet zeggen of Sinisterra al klaar is voor een basisplaats, mocht Berghuis zondag niet beschikbaar zijn. ,,ADO is een andere tegenstander, die een andere tactiek vereist. We moeten daar nog even rustig over nadenken.”