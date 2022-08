Steven Bergwijn blinkt uit in swingende Ajax-aanval: ‘We zijn echt lastig te verdedigen’

Nieuwe dreun voor Dirk Kuyt en ADO: ‘Ik vraag misschien te veel van mijn spelers’

Twee duels gespeeld, twee verloren, met een doelsaldo van 0-6: de entree van Dirk Kuyt bij ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie verloopt dramatisch. Op de tik van Heracles in de seizoensopener (4-0) volgde vanmiddag een dreun van FC Den Bosch. In een leeg Bingoal Stadion, als straf na de rellen eind vorig seizoen in de promotiewedstrijd tegen Excelsior, werd het 2-0 voor de Brabanders.

16:55