Steven Bergwijn serieus in beeld bij Sevilla

Van Kooperen en de vader van Bergwijn waren de afgelopen periode in Zuid-Spanje al ‘gespot’, maar dat gegeven is niet eens zo bijzonder. Ze zijn al bij veel clubs geweest om te luisteren naar de plannen die ze met Bergwijn hebben en kregen de fraaiste voorstellen. Bergwijn is de afgelopen periode vaak gekoppeld aan een transfer naar Ajax, maar tot een van de meest gevoelige eredivisie-overgangen in jaren is het nog niet gekomen. Ajax houdt de hand nog op de knip en kan niet zomaar een mega-bedrag voor Bergwijn betalen, zoals eerder weleens verondersteld. Hoewel het geld tegen elke plint in de Johan Cruijff Arena klotst, heeft de club een raad van commissarissen en aandeelhouders die eisen dat op een verantwoorde manier zaken wordt gedaan. Het ligt dan ook niet in de verwachting dat de directie van Ajax ver boven de marktwaarde van Bergwijn gaat bieden.