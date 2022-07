Steven Bergwijn sprak op vakantie en bij Oranje al vaak over Ajax: ‘Een stap vooruit voor mij’

,,Bij het Nederlands elftal hadden we het er al vaker over. Op vakantie kwam ik Davy Klaassen en Daley Blind tegen en toen vroegen ze ook of ik zou komen. Ik kreeg een heel warm welkom van iedereen”, zei de 24-jarige Bergwijn tegen Ajax TV. ,,Het heeft lang gespeeld, maar nu zijn we hier. Ik denk dat het toch wel anderhalf jaar heeft geduurd. Toen ik in een mindere periode bij Tottenham zat, klopte Ajax al een aantal keer aan. Op één of andere manier ging het gewoon telkens net niet. En nu uiteindelijk wel.”

Voor Bergwijn is De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax, bekend terrein. “Ik was als kleine jongen altijd blij om hier te zijn, want Ajax is een grote club natuurlijk. Toen maakte ik die overstap, maar ik ben gewoon weer blij om terug te komen. Ik ben nu weer lekker bij mijn familie en nu moet ik me weer bewijzen”, aldus de aanvaller.

,,Ik belandde bij Tottenham op een zijspoor en ik wilde natuurlijk spelen. En als je dan terug kan en Ajax toont interesse, dan is dat toch wel een stap vooruit voor mij. Ajax speelt altijd aantrekkelijk voetbal en doet het goed in de Champions League en dat is ook belangrijk voor mij. Hierdoor kan ik me laten zien op een hoger podium.”

Bergwijn tekende voor vijf jaar in Amsterdam en Ajax betaalt ruim 31 miljoen euro voor hem, een clubrecord.