Stof tot nadenken voor Dirk Kuyt: ADO lijdt bij Willem II derde uitnederlaag van het seizoen

ADO Den Haag heeft op bezoek bij Willem II de derde uitnederlaag van het nog prille seizoen in de Keuken Kampioen Divisie geleden: 1-0. In een wedstrijd waarin de kansen op één hand te tellen waren, was de winnende treffer een eigen doelpunt van ADO-verdediger Tyrese Asante.

ADO Den Haag-trainer Dirk Kuyt zal het zijn spelers vlak voor het betreden van het veld in het Koning Willem II Stadion nog wel even hebben ingeprent. Niet zo’n eerste helft spelen, dat je jezelf al binnen 45 minuten kansloos maakt voor een resultaat. Het gebeurde ADO in de twee eerdere uitduels van dit seizoen, bij Heracles en MVV.

De tactiek van Willem II en trainer Kevin Hofland, dat ADO met de steun van het publiek in de beginfase probeerde te overrompelen, was dan ook zo gek nog niet. Maar in tegenstelling tot de twee eerdere tegenstanders van ADO, slaagden de Tilburgers er vrijdagavond niet in om ADO het in de beginfase moeilijk te maken.

Taakbewust en kalm

Sterker nog: ADO bleef in Noord-Brabant eigenlijk redelijk gemakkelijk op de been. Een defensie die stabieler en feller oogde dan de voorbije weken en een middenveld waar Dhoraso Klas en Gregor Breinburg als sloten op de deur fungeerden, zorgden ervoor dat ADO lange tijd nauwelijks in de problemen kwam.

De manier waarop de duels werden aangegaan en door Tyrese Asante en Daryl Werker schoten werden geblokt, was kenmerkend voor de manier waarop de ADO-defensie zich op bezoek bij Willem II presenteerde. Fel, taakbewust en kalm, niet onder de indruk zijnd van de ambiance in het goedgevulde Koning Willem II Stadion.

Volledig scherm Scheidsrechter Pol van Boekel (links) overlegt met zijn assistenten nadat ADO-supporters vuurwerk richting het thuisvak in het hebben geschoten © Pro Shots / Toin Damen

Vuurwerk

Ook niet toen er vanuit het uitvak door Haagse raddraaiers vuurwerk het Willem II-vak in werd geschoten en scheidsrechter Pol van Boekel het spel even stillegde. Pas toen Denzel Hall zich vijf minuten voor rust in zijn rug liet foppen door Max Svensson en er daardoor een schietkans ontstond voor Jesse Bosch, moest ADO even opletten. Maar de bal werd door de Willem II-middenvelder hoog over geschoten.

Tegenover de defensieve stabiliteit stond wel dat de Haagse ploeg zelf heel weinig creëerde. Via een kopbal van Boy Kemper uit een corner was ADO wel eenmaal dicht bij, maar dat was eigenlijk ook het enige gevaarlijke moment voor de club uit de Residentie.

Zo doorgaan en in de tweede helft wachten op die ene kans, die je altijd krijgt in een wedstrijd, was voor ADO het devies. In plaats daarvan liep het anders en verloor ADO met 1-0. Wat het extra pijnlijk maakte, is dat de felle manier van verdedigen, daarin juist een negatieve rol speelde.

Want weer gooide Asante zichzelf voor een Tilburgs schot, maar ditmaal met een fatale afloop. De poging van Willem II-spits Michael de Leeuw vloog via de centrumverdediger het doel in, achter een kansloze Hugo Wentges. Hoewel ADO dus eigenlijk goed verdedigde, kwam het zo op ongelukkige wijze tóch op achterstand.

Voorlaatste plaats

ADO moest in de achtervolging, maar de aanvallende onmacht uit de eerste helft hield aan. Thomas Verheydt was in de spits ongelukkig in de weinige balcontacten die hij had, Joël Zwarts moest eigenlijk constant achter rechtsback Leeroy Owusu aan en Xander Severina was aanvallend ook inzichtbaar. Ook de debuterende Mario Bilate kon daaraan niets veranderen.

ADO leed zo tegen Willem II alweer de derde uitnederlaag van het seizoen, waardoor de ploeg van Kuyt na vijf duels op de voorlaatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie staat. De stabiele achterhoede biedt ADO voor de komende weken houvast, al moet de totaal ongevaarlijke Haagse aanval Kuyt toch stof tot nadenken geven.

Volledig scherm Joël Zwarts overlegt langs de zijlijn met tariner Dirk Kuyt. De aanvaller liep alleen maar achter zijn directe tegenstander Leeroy Owuso aan. © Pro Shots / Toin Damen