Stoppen als Feyenoord-coach? Stam gaat eens goed nadenken

Stam is geschrokken van het spelniveau van Feyenoord in de Klassieker. ,,Ik heb een heel slecht Feyenoord gezien. Als je zo verliest, is niks leuk.”



De eindstand stond al in de eerste helft op het scorebord. In de rust kon Stam in de kleedkamer alleen maar de nadruk leggen op het beperken van de schade. ,,In de tweede helft wil je niet nog meer doelpunten tegen krijgen. Gelukkig bleef het daarbij”, aldus Stam bij FOX Sports.



Ajax kreeg veel ruimte van Feyenoord. Stam zag op het veld niet terug wat er was afgesproken. ,,We hebben het gehad over compact blijven staan en incidenteel druk zetten. Je maakt afspraken over op de juiste momenten uitstappen, maar niet continu. Soms hoef je helemaal niet mee te lopen. Ze hebben positiewisselingen, liepen er makkelijk tussendoor.”