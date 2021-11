Strafschoppen voor Ajax, PSV of Feyenoord? Ho maar! ‘Het pietluttige is er vanaf’

wedstrijdverslag Zwaar gehavend GA Eagles verrast met overwin­ning bij Willem II

Een door blessures en schorsingen gehavend Go Ahead Eagles leverde zaterdag een puike prestatie in Tilburg. Tegen middenmoter Willem II bleef de ploeg van Kees van Wonderen verrassend eenvoudig op de been en was de 0-1 overwinning niet eens onverdiend. Dankzij de eerste eredivisietreffer van Boyd Lucassen rondde GA Eagles reeds eind november de kaap van 20 punten.

