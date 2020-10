Strafschoppenregen Feyenoord, FC Twente meest efficiënte ploeg

Met behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen FC Utrecht en SC Heerenveen speelronde vier in de eredivisie af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

FC Utrecht - SC Heerenveen (vrijdag 20.00 uur)

• FC Utrecht maakte 7 van zijn laatste 8 eredivisiedoelpunten in de tweede helft.

• Gyrano Kerk scoorde met 6 van zijn laatste 7 schoten op doel in de eredivisie.

• Heerenveen (29) kreeg van alle clubs de meeste corners tegen in dit eredivisieseizoen, maar daar werd geen enkele keer uit gescoord.

Volledig scherm Opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Opstelling FC Utrecht. © AD

Vitesse - Heracles Almelo (zaterdag 16.30 uur)

• Vitesse (4 goals) noteerde dit seizoen al 57 schoten, het meeste van alle eredivisieclubs.

• Heracles heeft de afgelopen 11 uitwedstrijden niet gewonnen (W0-G4-V7). De laatste uitoverwinning van Heracles was op 20 september 2019 op bezoek bij rivaal FC Twente (2-3).

• Heracles heeft al 5 opeenvolgende uitwedstrijden niet gescoord. Het laatste uitdoelpunt van Heracles was de 1-1 van Cyriel Dessers (54') in de uitwedstrijd tegen Heerenveen (1-1) op 21 december 2019. Heracles is de enige eredivisieclub zonder uitdoelpunt in 2020.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

RKC Waalwijk - PEC Zwolle (zaterdag 18.45 uur)

• RKC is na 3 eredivisiewedstrijden nog puntloos. De laatste keer dat RKC puntloos was na 4 wedstrijden was in 2009/2010. RKC verloor toen de eerste 7 duels van het eredivisieseizoen en eindigde in die jaargang als laatste.

• PEC Zwolle kan voor het eerst sinds augustus-september 2019 2 zeges op rij behalen.

• John Stegeman is als trainer ongeslagen in 3 uitwedstrijden tegen RKC in alle competities (W1-G2-V0).



Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

VVV - ADO Den Haag (zaterdag 20.00 uur)

• Georgios Giakoumakis is dit seizoen topscorer van VVV in de eredivisie met 3 goals. Vorig seizoen was Johnatan Opoku met 6 treffers clubtopscorer van de Limburgers in competitieverband.

• Aleksandar Rankovic kan de eerste coach ooit worden die zijn eerste 4 eredivisieduels als hoofdtrainer van ADO Den Haag allemaal verliest.

• Van de laatste 10 eredivisiegoals van ADO kwamen er 8 vanuit een standaardsituatie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

FC Twente - FC Emmen (zaterdag 21.00 uur)

• Met 6 goals uit 27 doelpogingen (22%) is FC Twente dit eredivisieseizoen de meest efficiënte ploeg.

• FC Emmen won in de eredivisie slechts 1 van zijn laatste 22 uitduels (W1-G4-V17). De ploeg wacht sinds een 2-3 zege bij Willem II op 12 mei 2019 momenteel alweer 14 uitduels op een nieuwe uitoverwinning (W0-G3-V11).

• FC Emmen (W47-G43-V49) is 1 nederlaag verwijderd van zijn 50e competitienederlaag onder trainer Dick Lukkien (eerste én eredivisie).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

FC Groningen - Ajax (zondag 12.15 uur)

• Sergio Padt miste sinds de start van het seizoen 2015/2016 geen minuut van de 165 eredivisieduels van FC Groningen. Padt is de enige speler die in de afgelopen 6 seizoenen alle speelrondes in actie kwam (inclusief 2020/2021).

• Ajax ontving dit eredivisieseizoen al net zoveel directe rode kaarten als in de voorgaande 5 seizoenen bij elkaar (2 om 2).

• Van alle doelmannen behaalde alleen Erwin Mulder (92%) dit eredivisieseizoen een hoger reddingspercentage dan Andre Onana (90%, 9 reddingen op 10 schoten op doel).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

Willem II - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

• Willem II is 11 thuiswedstrijden op rij ongeslagen (W7-G4-V0). De laatste thuisnederlaag van de Tilburgers was op 1 september 2019 tegen Feyenoord (0-1). De laatste keer dat Willem II minimaal 12 thuisduels op rij in eredivisieverband zonder nederlaag bleef, was in 2002 (14).

• Feyenoord is de enige ploeg zonder eredivisienederlaag in 2020 (W8-G2-V0). De Rotterdammers verspeelden dit kalenderjaar alleen op 1 maart uit tegen PSV (1-1) en op 20 september thuis tegen FC Twente (1-1) punten.

• In totaal kreeg Feyenoord sinds de komst van Advocaat al 9 strafschoppen in de eredivisie (8 raak, 1 mis). Geen enkele andere ploeg kreeg in deze periode meer dan 6 penalty's (PSV 6).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

Sparta Rotterdam - AZ (zondag 14.30 uur)

• De enige ploegen die ooit een nieuw eredivisieseizoen begonnen met 4 nederlagen op rij zonder daarbij zelf ook maar 1 keer te scoren, waren AZ in 1986/1987 en DOS in 1968/1969. Beide teams voorkwamen dat seizoen uiteindelijk alsnog degradatie naar de eerste divisie.

• Dit seizoen vielen er in alle 3 de eredivisieduels van Sparta een rode kaart: Nicolás Tagliafico (Ajax), Michaël Heylen en Michael Pinto werden achtereenvolgens van het veld gestuurd. Sparta kreeg in de Eredivisie nog nooit in 3 opeenvolgende wedstrijden een rode kaart. In oktober 2010 gebeurde dit wel al eens in de eerste divisie.

• Dit seizoen vielen er in alle 3 de eredivisieduels van Sparta een rode kaart: Nicolás Tagliafico (Ajax), Michaël Heylen en Michael Pinto werden achtereenvolgens van het veld gestuurd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

PSV - Fortuna Sittard (zondag 16.45 uur)

• PSV won zijn laatste 2 eredivisieduels met Fortuna Sittard met 5-0: thuiswedstrijden op 3 februari 2019 en 7 december 2019. Ritsu Doan (8'), Donyell Malen (26'), Steven Bergwijn (42'), Mohamed Ihattaren (52') en Cody Gakpo (84') scoorden voor PSV op 7 december.

• Philipp Max staat na zijn benutte penalty tegen Heracles op 1 goal en 1 assist in zijn eerste 3 eredivisiewedstrijden voor PSV. De enige PSV-verdediger die aanvallend belangrijker was in zijn eerste 3 duels was Stanislav Manolev (4 assists).

• Fortuna Sittard heeft zijn laatste 23 uitduels niet gewonnen. Deze reeks is een clubrecord van Fortuna en momenteel de langst lopende reeks zonder uitoverwinningen van alle eredivisieclubs.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD