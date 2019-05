‘Straks in de bergen, dan zal ik genieten’

Door Daniël Dwarswaard



Natuurlijk weet Erik ten Hag dat ze bestaan. Die aanstekelijke compilatiefilmpjes over het geweldige (Europese) seizoen van Ajax. Met bombastische muziek en lyrische commentaren. Sierd de Vos die het uitkraait na die rake kanonskogel van Lasse Schöne in Bernabeu tegen Real Madrid: so SCHONE wie heute. Een Engelse commentator die verliefd wordt op dit Ajax. ,,Vrienden sturen mij wel eens van die linkjes door. Daar klik ik wel eens op. Natuurlijk gaat het niet langs me heen. Maar het is niet zo dat ik het ga opzoeken ofzo. Weet je, als ik straks op vakantie tussen de bergen zit en ik kijk uit over die prachtige weidse omgeving zal ik nog eens door mijn telefoon scrollen. De stilte om me heen, die prachtige natuur, de zon die tussen de bergen opduikt. Een glas witbier voor mijn neus. Ja, dan zal ik ervan genieten.’’