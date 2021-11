Strand Larsen voorkomt blamage voor tobbend FC Groningen bij afscheid Arjen Robben

Opnieuw presteerde FC Groningen zwak, dat eerder al door de ondergrens zakte bij Sparta Rotterdam en NEC Nijmegen. Dat terwijl het lek twee weken geleden nog boven leek, toen AZ (2-0) en Helmond Sport (4-0) werden verslagen. Het gemor in het Noorden over de prestaties van de club klinkt luider en luider.

Want de ploeg van trainer Danny Buijs liet het al vanaf de eerste helft afweten in de Euroborg, dat vanwege het eerbetoon aan Arjen Robben zo goed als uitverkocht was. De wereldster zag Michiel Kramer de bezoekers uit Waalwijk in de veertiende minuut op voorsprong zetten, op aangeven van Jens Odgaard. RKC Waalwijk voetbalde makkelijker dan het zwoegende FC Groningen. Alleen via linksback Bart van Hintum was de thuisploeg op slag van rust gevaarlijk.