Streep door competitie is de wens als alle financiële consequenties duidelijk zijn

Door Mikos Gouka



De KNVB heeft het besluit over het wel of niet voortijdig beëindigen van de competitie minimaal een week voor zich uit geschoven. De voetbalbond gaf vanavond, na videogesprekken met vertegenwoordigers van de clubs en de ECV, aan dat er toch echt meer tijd nodig is om de gevolgen van de twee resterende scenario’s te kunnen overzien. Het uitspelen van de competitie na 30 juni of het per direct definitief afbreken van de huidige voetbaljaargang, daar wordt komende dinsdag over verder gediscussieerd.