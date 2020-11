Streppel ziet muziek in Roda JC: ‘Plezier is voor mij belangrijker dan het niveau waarop ik werk’

Door Dennis van Bergen



De kunst van de oud-Hollandse beeldspraak is ­Jurgen Streppel in elk geval niet verloren in de woestijn. Het gesprek in de catacomben van het Parkstad Limburg Stadion is al een poosje onderweg, wanneer hem vanuit de kleedkamer de meezinger Atje voor de sfeer toewaait. Geen nummer dat de coach snel zal opzetten, als hij thuis in ­Helmond voor de haard zit. Maar het zegt volgens hem wel wat over de dynamiek die hij voelt bij de club die de laatste jaren steevast geplaagd werd door financiële zorgen. ,,In Roda JC kan dit seizoen weleens muziek gaan zitten.’’