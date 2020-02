Strijd om de topscorerstitel: eindelijk weer een tiener of een linkspoot?

Slot ziet patroon in nederlagen van AZ

13:50 AZ likt vrijdagmiddag nog de wonden na de derde nederlaag in de laatste zes wedstrijden. Afgelopen woensdag was er de plotselinge bekeruitschakeling tegen NAC (3-1) en dat noopte AZ-trainer Arne Slot om vrijdagochtend niet een gebruikelijke analyse te delen met de tegenstander van het weekeinde maar eerst eens naar de ploeg zelf te kijken. Want Slot constateerde een patroon tijdens de laatste twee nederlagen die de nummer van de eredivisie leed.