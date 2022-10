Strijd om plek zes losgebarsten: Nederland herovert plaats na sublieme week Portugal

De strijd om plek zes op de coëfficiëntenranglijst is in volle hevigheid losgebarsten. Portugal deelde na twee sublieme Champions League-avonden een harde dreun uit en steeg naar de zesde plaats, maar de Nederlandse clubs herstelden donderdagavond de schade. Hoewel de eerste serieuze aanval werd afgeslagen, zijn de verschillen minimaal.

Behaalde punten

Nederland mocht PSV en AZ danken dat plek zes weer heroverd werd. De Eindhovenaren stuntten door Premier League-koploper Arsenal met 2-0 te verslaan. Ook AZ deed uitstekende zaken: FC Vaduz werd met 1-2 verslagen. Daardoor zijn PSV én AZ verzekerd van overwintering. Voor PSV leverde dat 0,400 punt extra op, AZ kreeg 0,200 uitgekeerd omdat het de groep in de Conference League overleefde. Dat bracht de totale weekopbrengst op 1,400 punt.

Dat is uiteindelijk een redelijke score, al had dat hoger kunnen zijn. Feyenoord gaf in blessuretijd een gelijkspel en dus 0,200 punt weg. Ajax bleek uiteindelijk kansloos. Voor de Amsterdammers viel na een 0-3 nederlaag tegen Liverpool het doek in de Champions League. De Amsterdammers moeten volgende week op bezoek bij Rangers het ticket voor de Europa League veiligstellen.

Punten Portugal

De schade valt uiteindelijk mee voor Nederland. Daar leek het woensdagavond niet op. De Portugezen beleefden twee vrijwel perfecte avonden in de Champions League en heroverden zelfs even de zesde plaats, die goed is voor twee vaste Champions League-tickets vanaf 2024. Benfica won van Juventus én overwinterde, terwijl FC Porto dankzij een zege op Club Brugge het avontuur in het miljardenbal eveneens verlengde.

Sporting CP speelde gelijk tegen Tottenham Hotspur. Daardoor poetste Portugal de achterstand op Nederland in één klap weg en verzamelde het 2,500 punten. Daar bleef het uiteindelijk bij, omdat SC Braga met 1-0 verloor bij Union Berlin. Overwinteren in de Europa League wordt daardoor een flinke klus voor de Portugese subtopper.

Huidige stand

De spanning in strijd om plek zes is ongekend hoog. Dankzij de sterke prestaties van vanavond heeft Nederland weer een voorsprong van 1,184 punt op de Zuid-Europeanen. Na afgelopen seizoen mocht Nederland zelfs even stiekem dromen van de vijfde plaats, maar de achterstand op Frankrijk is de laatste weken te fors geworden om daar over na te denken. Nederland lijkt zich vol te kunnen concentreren op het verdedigen van de zesde plaats.

Na de groepsfases zal de felle strijd in alle hevigheid worden hervat. Gunstig voor Nederland is dat overwinningen in de Europa League én Conference League met evenveel coëfficiëntenpunten worden beloond als in de Champions League, waar de tegenstand voor de Portugese ploegen normaliter hoger zal zijn. Mogelijk kan Feyenoord daar net als afgelopen seizoen een cruciale rol in spelen. Momenteel staan de Rotterdammers als nummer drie op een Conference League-plek, afgelopen seizoen een goudmijn voor coëfficiëntenpunten gebleken.

5. Frankrijk 57,164

6. Nederland 53,900

7. Portugal 52,716