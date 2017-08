Strootman: De druk is groot door onze eigen schuld

,,We zijn niet meer het Nederlands elftal van tien jaar geleden. Dat weet iedereen, daar kan ik heel duidelijk over zijn'', aldus de 27-jarige Ridderkerker. ,,We moeten het met z'n allen doen en echt als team functioneren, dan kunnen we resultaten halen. We hebben het eerder laten liggen, daardoor is de druk nu groot. Maar daar zullen we mee moeten dealen .''

Ervaring

Wat dat betreft komt de ervaring van de teruggekeerde Robin van Persie volgens Strootman goed van pas. ,,Robin is een fantastische voetballer. In het verleden is hij heel belangrijk geweest voor het Nederlands elftal, hopelijk kan hij dat donderdag ook zijn. Jongens als Van Persie, Robben, Sneijder en Stekelenburg hebben vaker voor zulke wedstrijden gestaan, waar veel druk op ligt. Die raken daar niet van in de war. Die ervaring kunnen we goed gebruiken.''

De voornaamste opdracht voor Oranje is niet te verliezen van Frankrijk. Met een gelijkspel houdt de ploeg van Dick Advocaat in ieder geval zicht op het WK in Rusland. ,,Maar we moeten gewoon voor de overwinning gaan. Natuurlijk kan een gelijkspel ook goed zijn, maar dat hangt ook af van het verloop van de wedstrijd. Als we met 2-0 achter komen en we halen er nog een punt uit, is dat goed. Maar we kunnen niet blij zijn als we een 2-0-voorsprong verspelen. Het belangrijkste is om minimaal een punt te pakken.''