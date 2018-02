Stunt NAC in de Arena blijft uit ondanks vroege treffer Ambrose

Dat was niet alles. Een nederlaag tegen Ajax kan in de categorie 'ingecalculeerd' geplaatst worden. Vervelender was de rode kaart van Bart Meijers in de blessuretijd nadat hij zijn tweede gele kaart kreeg voor een ferme sliding. Uit de daaropvolgende vrije trap bepaalde Hakim Ziyech de eindstand op 3-1.



NAC trad in de Arena met een op een aantal plaatsen gewijzigd elftal. Gianluca Nijholt en Rai Vloet waren gepasseerd door trainer Stijn Vreven die koos voor debutant Lucas Schoofs en de meer defensief ingestelde Karol Mets op het middenveld. Opvallend was dat de bezoekers in een verkapt 4-4-2-systeem opereerden met controlerende middenvelder Manu García als valse spits en clubtopscorer Thierry Ambrose hangend vanaf links. Door die omzetting keerde Mounir El Allouchi terug op het middenveld.



Na een sterk begin met een grote kans voor Giovanni Korte (steekbal García) knalde Thierry Ambrose de Bredanaars al vroeg op voorsprong. Halverwege de eerste helft bracht Donny van de Beek, drie maanden geleden in Breda goed voor drie treffers bij de 0-8 zege, de stand weer in evenwicht. Vogeltje vrij kopte hij de bal vanaf vijf meter achter doelman Mark Birighitti die weerloos op de lijn bleef staan. Vlak voor rust schudde David Neres vervolgens tot tweemaal toe Pablo Marí van zich af en ontdeed hij zich van Manu García met een vermeende elleboogstoot. Birighitti was kansloos op het schot van de Braziliaan.



Dichtbij

In het eerste kwartier van het tweede bedrijf, Vloet was erin gekomen voor de tegenvallende Mets, waren achtereenvolgens Ambrose, El Allouchi en Angeliño dicht bij de gelijkmaker. Hun schoten gingen rakelings over of naast. En een pegel van de matige ingevallen Paolo Fernandes vloog net over de lat. Op basis van de tweede helft hadden de bezoekers meer verdiend, zoals wel vaker dit seizoen het geval is geweest.



Door de derde nederlaag op rij (PEC Zwolle, VVV en Ajax) blijft NAC met zestien punten op de zestiende plaats staan in de eredivisie. Evenveel als FC Twente en Roda JC en twee meer dan Sparta, dat de rij sluit.