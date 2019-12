Stuntploeg Willem II derde na zege in Heerenveen

Twee schoten op doel, twee doelpunten. Willem II liet vanavond in Friesland opnieuw zien dat je met vechtlust en wilskracht een eind komt. Een heel eind zelfs. De tricolores boekten de eerste zege in Heerenveen sinds 2000 en staan in elk geval weer voor even derde: 1-2.

Door Jules Raijer



Met zeges op PSV en Ajax (vorige week) eerder dit seizoen heeft Willem II status gekregen. Ploegen zien in de Tilburgers een ploeg die meerdere wapens heeft en op verschillende manieren kan toeslaan. ,,Tegenstanders spelen zich - meer dan eerst - in op ons”, zei trainer Adrie Koster vooraf. ,,Dat zegt wel wat. Tegelijkertijd is het verwachtingspatroon van de fans ook een stuk hoger.”

Aan die verwachtingen voldeed Willem II in de beginfase. De bal belandde wat gelukkig voor de voeten van Vangelis Pavlidis, die binnen tien minuten beheerst afrondde met links: 0-1. Alweer de achtste treffer van de Griek in een uitduel dit seizoen. Best een bijzondere prestatie; de laatste Willem II’er die dat lukte was Mariano Bombarda in het seizoen 1998-1999.

Het treffen in Friesland verveelde geen moment in het eerste kwart van de wedstrijd. Willem II-goalie Wellenreuther wist vleugelspeler Van Bergen tot tweemaal toe van het scoren af te houden, maar bij de derde Friese poging was het raak: 1-1 door een kopbal van Kongolo. Daarna werd het steeds meer Heerenveen en alsmaar minder Willem II. Maar het werd toch echt 1-2. Ndayishimiye profiteerde van balverlies en jaste de bal vlak voor rust kiezelhard in de linkerbovenhoek.

Gaspedaal

Een klassiek lesje efficiëntie van de tricolores, die twee keer scoorden uit net zoveel doelpogingen. Na rust trapte Heerenveen het gaspedaal stevig in. Via onder anderen Odgard en Van Rhijn werd de ploeg meermaals gevaarlijk, maar telkens was daar Timon Wellenreuther. De Duitser speelde niet voor het eerst dit seizoen een uitstekende wedstrijd.

Van aanvallen kwam het nauwelijks meer in de tweede helft, maar dat zal Willem II een worst wezen. De ploeg verdedigde de voorsprong met hand en tand en had bovendien het geluk dat een aantal Friese pogingen precisie miste. Complimenten moeten daarbij ook gemaakt worden richting de defensie van de Tilburgers, die net als tegen Ajax weinig weggaf.

In de spannende slotfase bleven echte grote kansen uit en hield Willem II knap stand. Sterker nog: via Pavlidis werd het in minuut 86 nog bijna 1-3. Dat was ook wat veel van het goede geweest. De einduitslag van 1-2 betekende de eerste thuisnederlaag van Heerenveen van het seizoen. Willem II staat in elk geval voor even weer derde van Nederland.

