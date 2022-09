Sturm Graz-trainer na vernedering tegen Feyenoord: ‘Gehoord dat onze fans zijn geslagen’

,,De 6-0 uitslag doet enorm pijn. Zo’n eerste helft hebben we nog zelden meegemaakt", zo vervolgde de coach. ,,Na de 1-0 viel alles bij ons uit elkaar. We brachten niet meer wat wij normaal wel doen. Feyenoord speelde enorm efficiënt, halverwege was het al gedaan. We hebben alleen nog geprobeerd om de schade te beperken en ook dat is ook niet gelukt. Het is een pijnlijke avond voor ons geworden, we moeten ons zelf herpakken en we gaan proberen in Graz ons echte gezicht te tonen aan Feyenoord en Rotterdam.”