Superieur AZ verslaat Ajax en breekt titelstrijd volledig open

De doelman was ook in de tweede helft de positieve uitzondering, maar kon een half uur voor tijd bij de zoveelste AZ-counter niet langer meer adequaat optreden toen Oussama Idrissi vrij kon inschieten. De VAR bracht echter redding, aangezien Boadu hands had gemaakt. Opeens klonk er weer gejuich in de Johan Cruijff Arena, maar het was tegen beter weten in. Ajax had de bal, maar speelde als een groep eenlingen die voor het eerst samen op een veld stonden, terwijl AZ er lustig op los counterde. De Alkmaarders hielden de thuisploeg met alle gemiste kansen echter nog even in leven, totdat de bezoekers een kwartier voor tijd alsnog genadeloos toesloeg en Idrissi de 0-2 binnen schoot.



Vanaf de tribune klonk het geroep om voetbal bij de thuisploeg, maar daar was Ajax de hele avond nog niet op een fatsoenlijke wijze in geslaagd. Zoals het de laatste weken telkens tekort schiet. Ajax koesterde lange tijd de strijd op drie fronten, maar in zes dagen tijd wordt deze dadendrang op een pijnlijke wijze tot wankelen gebracht. De Europese dromen zijn vervlogen, het vizier was helemaal op het eigen land gericht. Met de nederlaag tegen AZ ontvingen de Amsterdammers de volgende dreun. AZ is langszij gekomen en de crisis bij Ajax heeft nieuwe dimensie gekregen. En dat richting de bloedstollende finalemaanden van het seizoen.