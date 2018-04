Superieur PSV grijpt landstitel tegen dramatisch Ajax

Door Maarten Wijffels



Alleen in 1963 kwam het eerder voor: een kampioenschap van PSV in een rechtstreeks duel met Ajax. Destijds werd het - in de oertijd van het Nederlandse voetbal nog - liefst 5-2. Zoiets zou nu toch niet meer kunnen, dacht je vooraf. Maar wat bleek: eigenlijk had zo'n monsteruitslag nu weer prima gekund.



Het verschil tussen PSV en Ajax, het was werkelijk in alles zichtbaar in de eenzijdige topper in het Philips Stadion. De verbetenheid in de duels. Het omgaan met kansen. Het spelen als team. 'Sta op voor de kampioen', zong het PSV-publiek gaandeweg de tweede helft massaal. Let wel: dat deden ze na amper 50 minuten spelen, toen er al een 3-0 voorsprong op het bord stond. PSV straalde winnen uit. En won ook de duels die per se gewonnen moesten worden. Neem de 1-0, drie Ajacieden lieten zich op de doellijn aftroeven door één PSV'er, Gaston Pereiro, die de rebound op een schot van Hirving Lozano binnen werkte. En bij de 2-0 na 37 minuten mocht Luuk de Jong simpel raakkoppen van zijn timide bewaker Max Wöber, die sowieso geen partij was voor de spits van PSV.



Vooraf baarde PSV-trainer Phillip Cocu nog opzien met de keuze voor zijn basisteam. De coach die graag wedstrijden benadert vanuit de controle, koos nu voor een middenveld met maar twee pure middenvelders tegenover drie van Ajax op dat deel van het veld. Gaston Pereiro (en niet Bart Ramselaar) moest de aanvallers ondersteunen. Cocu gokte ook op het feit dat Pereiro vaak iets extra's kan in topwedstrijden. Hij scoorde dit seizoen ook al in beide toppers tegen Feyenoord en vorige week nog uit bij AZ.



Was de eerste helft al een verschrikking voor Ajax, de tweede draaide uit op een totale vernedering met ook nog twee rode kaarten. Eén terechte (twee keer geel) voor Nicolas Tagliafico, één onterechte voor Siem de Jong, die ongelukkig tackelde op de voet van een PSV'er. Op het eind gunde Cocu ook keeper Jeroen Zoet nog een publiekswissel.



In Eindhoven is morgen de huldiging op het Stadhuisplein, nota bene op de geboortedag van Frits Philips. Bij Ajax kan de directie zich opmaken voor een crisisberaad. Het seizoen waarin al zoveel tegen zat, draaide nu zelfs op een fiasco uit. Dat zal waarschijnlijk niet zonder gevolgen blijven.