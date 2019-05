Superman redt Oranje in Salvador

VIDEO Stiften met Jan van Raalte: ‘Ik had Bert Konterman graag als trainer van PEC Zwolle gezien’

9 mei Jan van Raalte (50) werd in 2017 verkozen tot amateurtrainer van het jaar. Waar toen de stap naar het profvoetbal een kwestie van tijd leek, is de geboren Hattemer twee jaar later helemaal gestopt nadat hij opstapte bij SC Genemuiden. Op het dieptepunt? ,,Nee hoor, ik ben vooral blij dat ik het moment zelf heb kunnen bepalen. De hoogtepunten zijn er zoveel. Vorig jaar werd ik 50 jaar. We speelden een oefenduel en het viel me al op dat weinig jongens bleven hangen. Eenmaal thuis had allemaal oud-spelers op bezoek. Prachtig”, zegt Van Raalte in Stiften.