Supporters ADO Den Haag leggen wedstrijd tijdelijk stil met protest: 'KNVB maffia!’

De lastige eerste 100 dagen van Art Langeler bij PEC: ‘Ik heb het deels onderschat’

9 oktober Art Langeler (51) is deze week 100 dagen trainer van PEC. Hoe kijkt de Zwollenaar terug op die periode, waarin zijn ploeg, hekkensluiter in de eredivisie, in acht duels slechts één punt haalde en maar twee keer scoorde. ,,Als ik het gevoel krijg dat ik het niet meer voor elkaar krijg, gooi ik de handdoek. Maar dat moment is nog lang niet aan de orde.”