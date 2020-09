Supporters FC Emmen mogen naar drie duels gratis een kind meenemen

,,Neem dus je kind, kleinkind, neefje, nichtje of buurjongen mee naar het stadion. We hopen dat zoveel mogelijk supporters hier gebruik van zullen maken. Zo zal het stadion op een verantwoorde manier toch nog een stuk voller zitten", laat de eredivisieclub weten.



FC Emmen laat weten dat de actie binnen alle richtlijnen van het RIVM over het coronavirus valt. Kinderen van die leeftijd hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden omdat het besmettingsgevaar enorm klein is.



Afgelopen mei was al het voorstel gelanceerd om kinderen toe te laten in de stadions bij wedstrijden, als alternatief voor wedstrijden zonder publiek. In een protocol dat de KNVB in juli in samenspraak met diverse betrokken partijen heeft opgezet voor het nieuwe seizoen zijn thuissupporters in beperkte mate weer welkom.