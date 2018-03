Supporters PSV: Thy verdient applaus voor levensreddende bloedtransfusie

Feyenoord wil in Zwolle voor eerst in 2018 uitduel winnen

9:07 De uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. In Rotterdam en omstreken lijken ze er niet bepaald wakker van te liggen. In de competitie knokt de regerend landskampioen voor plek vier, een achterhoede gevecht. Wat een contrast met vorig seizoen. Toen was speelronde 28 het duel met Ajax in de Arena, heel Nederland zat aan de buis gekluisterd.