Supporterscollectief Nederland zet vraagtekens: ‘We missen perspectief, dit is over drie weken niet over’

De maatregelen gelden vooralsnog tot dinsdag 20 oktober en worden dan opnieuw bekeken. Voor de eredivisie gaat het om twee speelrondes vanwege een tussenliggend interlandweekend, in de eerste divisie gaat het om drie speelrondes.



,,We begrijpen de noodzaak om het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. ,,Wel zetten we vraagtekens bij deze maatregel en missen we perspectief, zeker omdat deze crisis nog wel langer gaat duren dan de drie weken waarvoor de huidige maatregelen gelden. We hadden in het voetbal juist een manier gevonden om op een verantwoorde manier een beperkt aantal supporters toe te laten, en ondertussen onderzoek te doen hoe we dat kunnen opbouwen. We hopen dit snel te kunnen hervatten.”