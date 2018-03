Supportersvak Willem II blijft tegen PSV vijf minuten leeg

De supporters, die gisteren bij elkaar kwamen, zeggen dat actie onvermijdelijk is. Ze herkennen hun club niet meer en wijzen de trainer als zondebok aan. Volgens de fans is het voetbal van de Tilburgse club sinds de aanstelling van trainer Erwin van de Looi als hoofdtrainer anderhalf jaar geleden ‘niet om aan te zien’.

De fans constateren dat er van aanvallend voetbal zoals ooit is afgesproken geen sprake meer is. Het spel wordt met de week slechter. Dat leidt ertoe dat er steeds minder supporters meegaan naar uitwedstrijden en dat sponsors afhaken. Kortom: het gevoel van de achterban bij Willem II is aan het verdwijnen.

Het is de fans ook een doorn in het oog dat er geen beleving en trots meer is bij de spelers en dat ‘passie, strijd en leeuwenmoed’ ver te zoeken zijn. ,,En dan zit er ook nog een trainer die totaal geen visitekaartje is voor onze mooie club”, aldus de fans in hun oproep om zaterdag actie te voeren.