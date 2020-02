Supportersvereniging Ajax vindt het onverantwoord om toeschouwers te laten reizen

,,Wij vinden het onverantwoord om onze supporters in bussen te laten reizen als hun veiligheid niet gewaarborgd is", zegt Nagtzaam op Ajax Life, het digitale platform van de supportersvereniging. ,,Dat is ook echt gezien de voorspellingen een groot risico. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de KNVB, dus vandaar dat wij op voorhand contact hebben gezocht. Als er iets misgaat, dan kijkt heel Nederland naar de KNVB als verantwoordelijke en dat willen wij, net als persoonlijke ongelukken, voorkomen. Wij zijn daarom blij als ook de KNVB de veiligheid van de supporters boven alles stelt."



Het KNMI heeft vanwege de verwachte storm voor zondag inmiddels code oranje afgekondigd. Die maatregel geldt vanaf het tweede deel van de middag wegens zeer zware windstoten. Nagtzaam hoopt dat de KNVB geleerd heeft van een situatie ruim twee jaar geleden, toen er voor 10 december 2017 vanwege het winterweer ook code oranje werd afgekondigd. Het duel FC Utrecht - Feyenoord werd toen op het allerlaatste moment afgelast. De wedstrijd tussen Ajax en PSV ging wel door, maar veel supporters slaagden er niet in het stadion te bereiken.