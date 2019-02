Susic langer bij VVV, Samuelsen vertrekt

,,Er is de afgelopen tijd al veel belangstelling van andere clubs geweest voor Tino'', zegt manager Stan Valckx van VVV. ,,We zijn dus blij dat hij ook komend seizoen bij ons onder contract staat.'' Susic is een vaste waarde in het elftal van trainer Maurice Steijn. De Bosniër maakte vijf doelpunten.



VVV heeft afscheid genomen van Martin Samuelsen. De Noorse huurling van West Ham United kon niet op veel speeltijd rekenen. De 21-jarige aanvaller kwam tien keer in actie in de eredivisie, waarvan vijf keer als basisspeler. West Ham heeft Samuelsen nu op huurbasis bij een Noorse club gestald.