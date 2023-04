Sven Mislintat looft Ajax en John Heitinga: ‘Ik wil bij deze iconische club werken, niet bij een plastic club’

met video Panenka | De open sollicita­tie van Peter Bosz bij Ajax: ‘Het was niet heel collegiaal’

Ook bij Panenka netten voor de veiligheid. ,,In de huidige situatie snap ik het wel, Feyenoord wil natuurlijk geen enkel risico nemen. Het is een soort paardenmiddel, het lost uiteindelijk natuurlijk niks op", zegt Sjoerd Mossou. Samen met Etienne Verhoeff bespreekt hij het voetbalweekend in de nieuwe aflevering van voetbalshow Panenka.